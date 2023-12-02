Чому собаки риють ями: причини та як цього уникнути

Спостерігати за тим, як ваша собака риє ями, може бути захопливим, але коли це стає проблемою для вашого газону чи клумби, потрібно шукати ефективні методи вирішення цієї поведінки.

Важливо пам'ятати, що копання є природною інстинктивною поведінкою собак, і важливо застосовувати позитивні методи навчання та терпіння, замість покарання. Ось кілька ідей з сайту hyser.com, які можуть допомогти зрозуміти та управляти цією звичкою.

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Навіщо собаки риють ями

Охолодження: У спеку собаки можуть рити, щоб дістатися до прохолодного шару ґрунту. Гніздування: Вагітні собаки можуть копати яму як місце для пологів. Втеча: Собаки можуть рити біля воріт чи паркану, намагаючись вибратися на вулицю. Залучення речовин: Деякі аромати, такі як добрива, можуть приваблювати собак. Приховування предметів: Собаки можуть копати, щоб заховати кістки чи іграшки.

Як запобігти копанню

Фізична активність: Забезпечте достатню фізичну активність, щоб собака втомився. Тінь та Вода: Перемістіть будку собаки в затінене місце з водою, щоб уникнути перегрівання. Альтернативні Розваги: Розкидайте іграшки, які собака любить жувати, по двору. Тренувальні Команди: Використовуйте команди типу "Фу" та позитивне підкріплення. Гучні Звуки: Налякайте собаку гучними звуками, такими як лопнута повітряна кулька. Цитрусовий Аромат: Використовуйте запах цитрусових як репелент. Репелентні Спреї: Обробіть землю репелентним спреєм. Відведене Місце для Копання: Надайте конкретне місце для копання, яке задовольняє інстинкти собаки.

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