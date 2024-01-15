Чому собаки насправді ганяються за автомобілями

Людям бігти за швидкісним транспортним засобом здається поганою ідеєю, але з точки зору собаки ситуація інша. Проте це не тільки втомливо та неприємно, але й справді небезпечно.

Перш ніж привчати собаку припинити ганятися за автомобілями, важливо зрозуміти, що зумовлює таку поведінку. Про це пише Mental Floss.

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"Погоня – це інстинктивна поведінка собак", розповіла професійна кінологиня Саманта Маунтін. За її словами, тварина не намагається погано поводитися, а просто робить те, до чого собаки від природи схильні.

Собака, яка переслідує собаку, має те, що називається "хижацьким інстинктом". Існують етапи, які визначають інстинкт: бачити, орієнтуватися, стежити, переслідувати, хапати і вбивати.

Те, що рухається повз собаку на високій швидкості, викликає інстинкт хижака. Але навіть якщо ваш вихованець зупиняється на погоні і не намагається вкусити та вбити зустрічну машину, все одно важливо придушити таку поведінку в зародку.

Будь-яка собака може мати високий хижацький інстинкт, але деякі більш схильні до погоні, ніж інші.

Як відучити собаку ганятися за автомобілями? Існують деякі методи навчання, які допомагають приборкати цю небезпечну поведінку. Але перш ніж розпочати дресирувати, переконайтеся, що ваша собака отримує достатньо фізичних вправ.

"Собака, яка не задовольняє свої щоденні потреби в фізичних вправах, може мати додаткову енергію для спалювання, тож вона може переслідувати автомобілі", – розповіла Маунтін.

Для початку тримайте подалі від жвавих вулиць і дотримуйтеся тихих місць, де менше відволікаючих факторів.

Важливо тримати собаку на повідку під час прогулянки, і обов’язково дотримуйтесь позитивних методів підкріплення, таких як похвала та ласощі – покарання може на деякий час придушити поведінку, але підвищує ймовірність того, що ваша собака продовжить ганятися за автомобілями в довгостроковій перспективі.

Використовуйте методи дресирування, які дають вам необхідний контроль, щоб швидко зупинити бажання собаки. Найважливіший акцент має бути на контролі імпульсів. Спробуйте відкликання. Якщо ви подасте сигнал, щойно ваша собака піддасться впливу тригера, наприклад автомобіля, за яким вона хоче бігти, вона повернеться до вас, а не кинеться за машиною.

Ви також можете спробувати використати словесні підказки "залиш це" та "спостерігай за мною". З реплікою "залиш це" ви очікуєте, що ваша собака залишить все, що привернуло її увагу, і повернеться до вас; за допомогою "спостерігай за мною" ви спрямовуєте свою собаку негайно поглянути та повернутися до вас.

Якщо ви виявите, що ваш вихованець погано реагує на дресирування, зверніться до професіонала. Завдяки ретельному навчанню та керуванню поведінкою ви зможете уникнути стресу та занепокоєння, спричинених собакою, яка любить погоні за велосипедами і автомобілями.

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