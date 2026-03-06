Чому собакам не рекомендується давати сире мʼясо: відповідь ветеринара

Ветеринарний хірург, який спеціалізується на лікуванні дрібних тварин, Бен Сімпсон-Вернон заявив, що ніколи не став би годувати власного собаку сирим м’ясом. За його словами, користь такого типу харчування науково майже не підтверджена, тоді як потенційні ризики для здоров’я є цілком реальними.

Про це повідомило видання Mirror. Багатьом власникам собак складно обрати правильний раціон для свого улюбленця. Як і люди, тварини потребують збалансованого харчування, яке забезпечує організм усіма необхідними поживними речовинами. Водночас деякі популярні підходи до годування не завжди відповідають реальним потребам домашніх тварин.

Бен Сімпсон‑Вернон у відео на платформі TikTok пояснив, що особисто не використовував би сире м’ясо в раціоні свого собаки. Він підкреслив, що така позиція ґрунтується на відсутності переконливих наукових доказів користі та наявності потенційних загроз.

Зокрема, ветеринар звернув увагу на поширений аргумент прихильників сирого раціону про його "природність". За словами фахівця, це твердження не зовсім коректне, адже сучасні домашні собаки значно відрізняються від своїх диких предків — вовків.

Можливі ризики сирого корму

Дослідження показують, що сирі продукти можуть містити небезпечні бактерії або паразитів. Такі мікроорганізми здатні становити загрозу не лише для тварини, а й для людей. Особливо це стосується випадків так званого перехресного зараження — наприклад, коли бактерії потрапляють на кухонні поверхні або передаються через контакт із собакою після прийому їжі.

Подібну позицію озвучує і британська благодійна ветеринарна організація PDSA. Її експерти наголошують: наразі немає наукових доказів того, що сире харчування є кориснішим за якісний комерційний корм.

Фахівці підкреслюють, що гарний стан шерсті, енергійність та загальне здоров’я тварини можна забезпечити завдяки правильно підібраному, збалансованому раціону.

Як правильно обирати корм

Ветеринари радять враховувати кілька важливих факторів: вік собаки, її розмір, стан здоров’я та рівень фізичної активності. Повноцінні промислові корми розробляються таким чином, щоб містити необхідний набір вітамінів, мінералів і поживних речовин.

Натомість при домашньому або сирому годуванні набагато складніше досягти правильної пропорції всіх необхідних компонентів.

Крім того, раціон слід підбирати відповідно до життєвого етапу тварини — існують окремі корми для цуценят, дорослих собак і літніх улюбленців. Якщо ж господар вирішує змінити тип харчування, робити це потрібно поступово, щоб уникнути проблем із травленням.

Продукти, небезпечні для собак

Ветеринари також нагадують, що деякі продукти можуть бути токсичними для собак і навіть становити загрозу для їхнього життя. До таких належать:

шоколад

кофеїн

виноград і родзинки

цибуля та всі її різновиди

алкоголь

горіхи макадамії

продукти, що містять ксиліт (E967)

Навіть невелика кількість цих речовин може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям у домашніх тварин, тому їх категорично не рекомендується давати собакам.

