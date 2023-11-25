Чому слово 'рубашка' – помилка і як правильно назвати одяг українською

Чимало людей неправильно перекладають російське слово "рубашка" на українську. Для позначення цього одягу часто користуються росіянізмом.

Втім, в українській мові існує відповідник. На сайті "Мова – ДНК нації" наголошується, що від слова "рубашка" варто відмовитися, тому що це росіянізм.

Зазначається, що українською правильно буде: "сорочка". Саме це слово потрібно вживати для позначення елементу одягу.

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В Академічному тлумачному словнику української мови (СУМ) міститься декілька пояснень слова "сорочка". Зокрема, це жіноча або дитяча натільна білизна, жіночий одяг, який одягають поверх білизни.

Також "сорочка" – це чоловіча натільна білизна або одяг, що надягають поверх білизни, для верхньої частини тіла.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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