Як українською правильно перекласти 'головкружение': розмовляйте без суржику

Українці часто неправильно перекладають російське слово "головокружение" вдаючись до суржику "головокружіння". Втім, в українській мові існує відповідник.

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Плутанина виникає через подібне словосполучення "крутиться голова". Але слово "головокружіння" – це суржик, повідомляє Главред.

Слово "головокружіння" можна знайти в українських словниках, однак воно рідковживане. Ліпше уникати саме цього слова й заміняти його відповідником.

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Замість суржикового слова потрібно використовувати слово "запаморочення". Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, запаморочення – це стан, коли людина втрачає можливість ясно сприймати дійсність, розуміти, мислити.

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