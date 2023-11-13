Чому під час засуди не варто вживати молоко та молочні продукти: буде тільки гірше

Лікарі з Великої Британії рекомендують у випадку застуди утриматися від споживання молока та молочних продуктів, оскільки вони можуть погіршити симптоми захворювання, викликаючи кашель та алергічні реакції, повідомляє Ukr.Media.

Дослідження ґрунтується на результатах експерименту з участю понад 100 осіб, які мали скарги на збільшену секрецію слизу. Спочатку добровольців перевели на безмолочну дієту, а потім щоденно вводили у раціон частині з них по 350 мілілітрів молока (включаючи соєве). При цьому модифікували смак продукту, щоб уникнути психологічного впливу.

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Всі учасники також оцінювали ступінь виділення слизу по шкалі від 1 до 100 балів на різних етапах експерименту. Після введення молочних продуктів добровольці відзначили погіршення стану: від 55 балів після відмови від молока до 63 після його вживання протягом кількох днів.

За словами отоларинголога Адама Фроша, це досить "значущий результат за відносно короткий період часу", і тим, хто звик "лікуватися" молоком під час застуди, слід тимчасово утриматися від цього продукту при збільшеному виділенні слизу.

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