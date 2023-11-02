Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

Якщо ви коли-небудь відчували сонливість, коли погода змінювалася, або раптом відчули різкий головний біль у сонячний день, можливо, ви страждаєте на метеопатію.

Близько 30-35% населення планети відчувають подібні симптоми, коли погода змінюється, пише Meteoagent.com.

Метеопатія – це підвищена чутливість організму до змін погодних умов. При цьому людина може відчувати такі симптоми, як: головний біль, мігрень, запаморочення, нудота чи блювання, слабкість, сонливість, задишка, закладання вух, біль у суглобах, дратівливість або поганий настрій.

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Причини метеопатії до кінця не вивчені, але науковці вважають, що вона пов’язана з такими факторами:

Зміна атмосферного тиску. При зниженні атмосферного тиску відбувається розширення кровоносних судин, що може призвести до головного болю, запаморочення та інших симптомів.

При зниженні атмосферного тиску відбувається розширення кровоносних судин, що може призвести до головного болю, запаморочення та інших симптомів. Зміна вологості повітря. При підвищеній вологості повітря можуть посилюватися болі в суглобах.

При підвищеній вологості повітря можуть посилюватися болі в суглобах. Зміна магнітного поля Землі. Магнітне поле Землі впливає на роботу нервової системи й може призводити до таких симптомів, як дратівливість, поганий настрій та порушення сну.

Магнітне поле Землі впливає на роботу нервової системи й може призводити до таких симптомів, як дратівливість, поганий настрій та порушення сну. Атмосферні опади. Дощ і сніг можуть посилювати болі в суглобах і м’язах.

Як полегшити симптоми метеопатії

На жаль, метеопатії не можна повністю вилікувати, але можна полегшити її симптоми.

Для цього можна скористатися такими рекомендаціями:

Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають.

Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають. Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.

Відмова від шкідливих звичок . Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.

. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії. Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.

Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

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