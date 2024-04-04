Чому не можна працювати на городі та в саду без рукавиць: експерти попередили про небезпеку

Багато людей вважають, що робота в саду без рукавичок безпечна. І це дійсно так, якщо ви не контактуєте з колючими рослинами, отруйними речовинами або ґрунтом, що може бути заражений.

Однак, існує ряд причин, чому все ж таки рекомендується використовувати рукавички під час садівничих робіт. Експерти пояснили, чому важливо використовувати рукавички під час роботи в саду та городі.

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Захист від хвороб:

Під час робіт у саді та на городі можна підхопити хворобу легіонерів: ця бактеріальна інфекція може передаватися через вдихання пилу з ґрунту. Рукавички захищають руки від контакту з ґрунтом, знижуючи ризик зараження.

Бактерії правця, що живуть у ґрунті, можуть потрапити в організм через порізи та подряпини. Рукавички захищають руки від пошкоджень і знижують ризик інфікування.

Захист від укусів:

Рукавички захищають руки від укусів бджіл, ос, павуків та інших комах. У деяких регіонах існує ризик зустрічі з отруйними зміями. Рукавички можуть дати додатковий захист у разі укусу.

Деякі рослини, такі як борщівник Сосновського, можуть викликати сильне подразнення шкіри. Рукавички захищають руки від контакту з цими рослинами.

Котячі фекалії теж можуть зустрітися під час робіт в саду. Інфіковані фекалії котів можуть нести небезпеку для людей. Рукавички захищають руки від контакту з фекаліями та збудниками хвороб.

Мабуть, не треба зауважувати, що рукавички захищають руки від бруду, який може бути складно відмити. Вони й захищають руки від контакту з хімічними речовинами, що використовуються в добривах та пестицидах.

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