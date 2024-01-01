Чому не можна подавати через поріг будь-який предмет

чому не можна передавати речі через поріг

Подавати через поріг який-небудь предмет небажано. Таку заборону чув майже кожен у своєму житті.

Існує кілька пояснень, чому не можна подавати будь-що через поріг. Згідно з народними прикметами, поріг є межею між світом живих і світом мертвих. Якщо подавати через поріг будь-який предмет, то це може призвести до таких негативних наслідків, зокрема прийдуть хвороби у дім, нещастя або ж навіть це призведе до смерті когось із членів родини.

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Поріг є важливим елементом архітектури будинку. Він захищає будинок від нечистої сили і негативних енергій. Якщо подавати через поріг будь-який предмет, то це може порушити енергетичний баланс будинку.

Деякі люди вважають, що подавати через поріг речі є незручним або навіть непристойним. Це порушує традиції і звичаї.

Як уникнути негативних наслідків від того, що ви подаєте через поріг якісь речі:

Якщо ви хочете передати комусь предмет, то вийдіть за поріг і вручіть йому предмет.

Якщо ви хочете залишити комусь предмет, то поставте його на стіл або підлогу, але не на поріг.

Якщо ви випадково подали через поріг будь-який предмет, не бійтеся, це не означає, що вас обов'язково чекають біди. Просто перепросіть і зробіть все можливе, щоб уникнути повторення цієї помилки.

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