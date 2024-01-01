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Чому не можна витиратися з кимось одним рушником

Дутік Катерина

Чому не можна витиратися з кимось одним рушником - народні прикмети про рушник

Існує кілька причин, чому не можна витиратися з кимось одним рушником. Згідно з народними прикметами, використання спільного рушника може призвести до хвороб, нещасть та навіть розлучення.

Вважається, що спільний рушник може передати хворобу від однієї людини до іншої. Тому небезпечно витиратися з людиною, яка хворіє.

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Також спільний рушник може накликати на людей нещастя і невдачі, призвести до розлучення подружжя.

З іншої сторони, це не гігієнічно. Після витирання навіть вимитих рук на рушник можуть залишатися бактерії, частинки шкіри, бруд і піт іншої людини. Якщо один із людей захворів, то другий може заразитися, використовуючи той самий рушник.

Деякі люди вважають, що спільне використання рушника є незручним або навіть непристойним.

Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути негативних наслідків від того, що ви витираєтеся з кимось одним рушником:

  • Використовуйте окремі рушники. Для кожного члена сім'ї повинен бути свій рушник.
  • Міняйтеся рушниками щодня. Це допоможе запобігти поширенню бактерій.
  • Прання рушників. Рушники потрібно прати при високій температурі, щоб вбити бактерії.

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