Чому не можна годувати котів та собак лише мʼясом: пояснення ветеринара

М'ясо не є ані єдиним, ані головним компонентом у збалансованому харчуванні домашніх улюбленців. Більше того — надлишок або неправильне вживання цього продукту може нашкодити як собакам, так і котам.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла ветеринарна лікарка та дієтолог Ксенія Довбиш, наголосивши на важливості уважного вибору корму для тварин. За її словами, сире м’ясо майже на 85% складається з води, а білків у ньому — лише 10–30%. Такий дисбаланс може спричинити порушення у співвідношенні кальцію, фосфору та вітаміну D в організмі тварини, що негативно позначається на її здоров’ї. М’ясо саме по собі не забезпечує всі необхідні поживні речовини, а харчові потреби котів і собак суттєво відрізняються.

Коти, наприклад, є облігатними хижаками — їм життєво необхідні певні речовини, які містяться виключно в продуктах тваринного походження. Серед них — таурин, ніацин, вітамін A і арахідонова кислота. Втім, навіть м’ясоїдним тваринам не можна формувати раціон лише з м’яса — це призводить до проблем з кістками, обміном речовин і сечовидільною системою.

Собаки, на відміну від котів, є всеїдними, тому їхнє меню можна доповнювати зерновими та бобовими — джерелами не тільки білка, а й клітковини, жирних кислот, вітамінів і мінералів. У якісних кормах часто використовують такі інгредієнти, як пшениця, кукурудза, рис, соя. Проте важливо звертати увагу не лише на кількість білка, зазначену на упаковці, а й на його джерело.

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Часто свіже м’ясо вказується першим у переліку інгредієнтів через високу масу, зумовлену вмістом вологи. Це не гарантує, що саме воно є головним джерелом білка. У кормах преміум-класу зазвичай використовують дегідратоване м’ясо — з нього попередньо видаляють воду, завдяки чому його поживна цінність суттєво зростає.

Експертка підкреслює, що склад раціону повинен відповідати науковим нормам щодо вмісту білків та амінокислот. Саме тому варто обирати корми, розроблені фахівцями, або проконсультуватися з ветеринарним дієтологом, перш ніж складати індивідуальне меню для улюбленця.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

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