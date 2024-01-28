Чому не варто викидати цибулеве лушпиння: два способи його застосування

Не всі про це задумуються, але звичайні речі, які ми зазвичай викидаємо, можуть знадобитися нам у господарстві. Це ж можна сказати про цибулеве лушпиння.

Видання Shuba розповіло про два способи, як використати цибулеве лушпиння на кухні. Зокрема, воно знадобиться під час готування деяких страв.

Приготування запеченого м'яса

Одним зі способів використання цибулевого лушпиння є приготування запеченого м'яса з ароматом копчення. Для цього промийте лушпиння, покладіть його на дно каструлі, потім м'ясо та знову лушпиння. Додайте спеції та варіть протягом 10-15 хвилин. У результаті ви отримаєте ароматне м'ясо, яке точно сподобається усій сім'ї.

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Приготування золотавого бульйону

Також цибулеве лушпиння може послужити основою для золотавого бульйону. Промите лушпиння потрібно залити водою і додати часник, сіль та перець. Після того як вода закипить, варто проварити ще 30 хвилин. Зніміть з вогню та процідіть бульйон.Занадто концентрований бульйон можна додавати в інші перші страви.

Смачного!

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