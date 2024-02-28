Чому не слід часто їсти вівсянку: 12 побічних ефектів регулярного вживання

Вівсяна каша здобула славу суперфуду, який здатен творити дива з тілом. Її рекомендують дієтологи, про неї співають дифірамби ЗМІ. Але чи дійсно вівсянка так корисна, як про неї говорять? Давайте розглянемо обидві сторони медалі.

Вівсяна каша – це здорова та ситна страва, яка може бути частиною вашого раціону. Вона має багато корисних властивостей, але важливо вживати її в міру і правильно готувати. Про це пише storinka.com.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Користь вівсяної каші:

Багата на клітковину: Вівсянка містить бета-глюкан, тип клітковини, який допомагає знизити рівень холестерину, контролювати рівень цукру в крові, покращити травлення та сприяти відчуттю ситості.

Джерело білка: Вівсяна каша містить 10-15 грамів білка на 100 грамів, що робить її ситним сніданком.

Вівсяна каша містить 10-15 грамів білка на 100 грамів, що робить її ситним сніданком. Знижує ризик серцево-судинних захворювань: Вівсянка може допомогти знизити рівень артеріального тиску, покращити здоров'я серця та знизити ризик розвитку інсульту.

Вівсянка може допомогти знизити рівень артеріального тиску, покращити здоров'я серця та знизити ризик розвитку інсульту. Допомагає схуднути: Вівсянка може допомогти вам схуднути, завдяки своїй ситості та низькому вмісту калорій.

Вівсянка може допомогти вам схуднути, завдяки своїй ситості та низькому вмісту калорій. Знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу: Вівсянка може допомогти регулювати рівень цукру в крові, що може знизити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу.

Вівсянка може допомогти регулювати рівень цукру в крові, що може знизити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу. Покращує стан шкіри: Вівсянка може допомогти зволожити шкіру, зменшити запалення та покращити загальний стан шкіри.

Шкода вівсяної каші:

Здуття живота: Вівсянка може викликати здуття живота у людей з чутливістю до глютену або інших компонентів вівса.

Вівсянка може викликати здуття живота у людей з чутливістю до глютену або інших компонентів вівса. Набір ваги: Вівсянка може бути калорійною, якщо додавати в неї цукор, вершки, мед або інші солодкі інгредієнти.

Вівсянка може бути калорійною, якщо додавати в неї цукор, вершки, мед або інші солодкі інгредієнти. Фітинова кислота: Вівсянка містить фітинову кислоту, яка може знизити засвоєння деяких мінералів, таких як кальцій і залізо.

Рекомендації:

Вибирайте цільнозернову вівсяну кашу: Цільнозернова вівсянка містить більше клітковини та поживних речовин, ніж рафінована.

Цільнозернова вівсянка містить більше клітковини та поживних речовин, ніж рафінована. Не додавайте цукор: Вівсянка сама по собі має приємний смак, тому немає необхідності додавати цукор.

Вівсянка сама по собі має приємний смак, тому немає необхідності додавати цукор. Додайте фрукти, ягоди, горіхи або насіння: Ці інгредієнти додадуть вівсянці смаку, поживних речовин і клітковини.

Ці інгредієнти додадуть вівсянці смаку, поживних речовин і клітковини. Не їжте вівсяну кашу щодня: Різноманітність - ключ до здорового харчування.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!