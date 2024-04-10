Чому Мертве море таке солоне: науковці пояснили унікальність водойми

Мертве море, відоме своїми екстремальними умовами та неймовірною солоністю, знову опинилося в центрі уваги вчених. Згідно з останніми дослідженнями, рівень солоності в ньому продовжує зростати, що веде до незвичайних явищ на дні озера.

Мертве море не має виходу, тому вода з нього може вийти лише шляхом випаровування. Цей процес протягом мільйонів років призвів до накопичення солей і мінералів, роблячи озеро в 9,7 раза солонішим за океан, пише "IFLScience".

Діяльність людини, а саме будівництво дамб та відведення води з річки Йордан для сільського господарства, призвела до зменшення надходження прісної води в Мертве море. Це, своєю чергою, спричинило ще більше випаровування та концентрацію солей.

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Наслідки зростання солоності:

Утворення соляного шару: на дні Мертвого моря випадає все більше солі, що веде до утворення товстого шару, який щорічно зростає на кілька дюймів.

Зникнення життя: життя в Мертвому морі й так було обмежене через високу солоність. З її зростанням навіть екстремофільні організми не можуть вижити.

Зміна кольору: у 1992 році цвітіння водоростей Dunaliella parva забарвило Мертве море в червоний колір.

Чи може Мертве море "померти"?

Вчені стурбовані тим, що без втручання Мертве море може втратити свої унікальні властивості. Зниження рівня води та зростання солоності роблять його все більш схожим на солоний ставок.

Дослідники шукають шляхи для збереження Мертвого моря. Один із можливих варіантів – це перенаправлення води з Червоного моря через канал.

Раніше науковці пояснили, чому вода в морі солона, а риби в ній – ні.

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