Чому людям після 50 варто їсти авокадо: ви будете здивовані

Дієтологи стверджують, що авокадо - це секрет молодості та міцних м'язів. Користь цього фрукта полягає в його унікальному складі, який включає в себе корисні жири, вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Про це пише Ukr.media.

Авокадо містить велику кількість мононенасичених жирів, які є дуже корисними для здоров'я. Вони зміцнюють серцево-судинну систему, нервову та імунну системи, покращують ліпідний профіль, стан шкіри, нігтів та профілактують атеросклероз.

Крім того, авокадо є хорошим джерелом вітамінів групи B, C, E, K, фолієвої кислоти, магнію, калію та міді. Ці речовини необхідні для нормального функціонування організму, зокрема для підтримки здоров'я шкіри, волосся, нігтів, м'язів та кісток.

Авокадо також містить речовини, які сприяють виробленню колагену - білка, який відповідає за молодий вигляд шкіри. Тому цей фрукт особливо корисний для людей старше 50 років.

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Ось кілька порад щодо вживання авокадо:

Авокадо можна їсти в сирому вигляді, додавати в салати, смузі, десерти.

Зрілий авокадо має м'яку текстуру і зелену шкірку з коричневими цятками.

Якщо авокадо ще твердий, його можна залишити на кілька днів при кімнатній температурі.

Вживання авокадо в помірних кількостях (не більше 1-2 штук на день) може принести значну користь для здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, якою зеленню не варто зловживати.

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