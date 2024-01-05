Може спричинити загострення хронічних хвороб: якою зеленню не варто зловживати

Зелень - це джерело вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Однак, як і будь-яка інша їжа, вона може бути небезпечною для здоров'я, якщо її вживати в надмірній кількості або при наявності певних захворювань.

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Про це пише ТСН.

Петрушка

Петрушка - це багате джерело вітамінів А, С, К і фолієвої кислоти. Однак вона також містить нітрати, які можуть бути шкідливими для людей з проблемами нирок. Якщо у вас є проблеми з нирками, краще обмежте споживання петрушки або взагалі виключіть її зі свого раціону.

Кріп

Кріп - це ще одна корисна зелень, яка містить вітаміни А, С, К і фолієву кислоту. Однак він також може викликати низький тиск, запаморочення та судоми. Якщо у вас є проблеми з тиском, краще уникати вживання кропу. Також не рекомендується вживати кроп вагітним жінкам.

Базилік

Базилік - це ароматна зелень, яка часто використовується в італійській кухні. Він містить вітаміни А, С, К і фолієву кислоту, а також антиоксиданти. Однак базилік може викликати подразнення шлунка у людей з підвищеною кислотністю. Якщо у вас є гастрит, краще уникати вживання базиліка.

Чебрець

Чебрець - це лікарська рослина, яка має протизапальні та антибактеріальні властивості. Однак він також може викликати безсоння. Тому не рекомендується вживати чебрець перед сном, а також дітям до 2 років і вагітним жінкам.

М'ята

М'ята - це освіжаюча зелень, яка має приємний аромат і смак. Вона містить вітаміни А, С, К і фолієву кислоту, а також антиоксиданти. Однак м'ята може викликати зниження тиску, тому не рекомендується вживати її людям з низьким тиском. Також не слід вживати м'яту дітям до 3 років і вагітним жінкам.

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Шпинат

Шпинат - це ще одна корисна зелень, яка містить вітаміни А, С, К і фолієву кислоту, а також антиоксиданти. Однак він також містить велику кількість щавлевої кислоти, яка може бути шкідливою для людей з подагрою, ревматизмом, виразкою шлунка та жовчнокам'яною хворобою. Якщо у вас є одне з цих захворювань, краще уникати вживання шпинату.

Кінза і насіння коріандру

Кінза і насіння коріандру - це популярні приправи, які мають приємний аромат і смак. Однак вони також можуть бути шкідливими для людей з певними захворюваннями. Кінза може викликати ослаблення потенції у чоловіків і порушення менструального циклу у жінок. Також не рекомендується вживати кінзу людям з цукровим діабетом, виразкою шлунка, гастритом і проблемами з серцево-судинною системою.

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