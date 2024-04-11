Чому шкірку бананів не можна викидати: садівники радять використовувати для кращого росту рослин

Навесні, коли температури починають підвищуватися, потрібно активніше дбати про свій сад та кімнатні рослини. Однак, часто ми не думаємо про те, які корисні речі можуть бути знаходиться прямо перед нами.

Бананові шкірки, як виявляється, можуть бути чудовим джерелом поживних речовин для наших рослин та саду. Викидаючи їх у смітник, ми втрачаємо чудову можливість покращити стан наших зелених друзів, пише видання BrisbaneCityCouncil.

Перш за все, важливо знати, що сама бананова шкірка містить у собі чимало поживних речовин, які корисні для росту та розвитку рослин. Кальцій, магній, сірка, фосфор та калій - всі ці елементи сприяють здоров'ю рослин, покращують їх розвиток та стійкість до шкідників і хвороб. Таким чином, використання бананових шкірок може бути вигідним для вашого саду та кімнатних рослин.

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Що ж до способів використання бананових шкірок у вашому саду, то їх можна використовувати на різних етапах росту та догляду за рослинами. Починаючи з приготування рідкого добрива та нетоксичного засобу від шкідників, ви можете зробити власні засоби для поливу та обробки рослин. Просто наріжте шкірки, залийте водою та залиште на кілька днів. Це дасть можливість поживним речовинам розчинитися у воді, створюючи ефективний засіб для вашого саду.

Також бананові шкірки можна використовувати як природне добриво повільної дії. Вони можуть бути висушені та подрібнені, щоб додати в грунт або горщики рослин. Це дозволить поживним речовинам поступово вивільнятися, забезпечуючи рослинам необхідні елементи харчування протягом тривалого часу.

Крім того, бананові шкірки можна використовувати як мульчу для вашого саду. Розкладаючись, вони поступово випускають у ґрунт корисні речовини, покращуючи його якість та стимулюючи ріст рослин. Такий підхід дозволяє не лише зменшити кількість відходів, а й покращити стан саду.

Варто також зазначити, що бананові шкірки є відмінним додатком до вашого компосту. Додавання їх у компост допомагає збагатити його поживними речовинами, що сприяє створенню якіснішого добрива для вашого саду.

Узагалі, використання бананових шкірок у садовому господарстві може бути дуже корисним і екологічно чистим рішенням. Це не лише допомагає зменшити вплив відходів на навколишнє середовище, але й стимулює зростання та розвиток рослин у вашому саду.

Як зробити бананове добриво для орхідей:

Для виготовлення добрива треба подрібнити шкірку з двох бананів, покласти у літрову банку та залити теплою водою. Накрийте банку кришкою й відставте у темне місце на добу. Потім процідіть рідину й підливайте її під корінь орхідей.

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