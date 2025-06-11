Чому коти так люблять спати у дивних місцях та коли це має викликати тривогу

Чимало власників котів спостерігають, як їхні вихованці демонстративно оминають дорогі м'які лежанки, обираючи натомість умивальники, картонні ємності, книжкові полиці або навіть домашнє взуття. Така поведінка, що здається дивною, насправді має глибокі корені в природних інстинктах і фізіологічних потребах котячих.

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Про це розповіла експертка з котячої поведінки Аманда Кемпіон пояснила у TikTok. Згідно з поясненнями фахівчині, під час вибору спального місця коти керуються такими критеріями:

Прагнення до висоти — перебування на підвищенні забезпечує котам почуття захищеності та дозволяє контролювати навколишній простір. Як природні хижаки, вони інстинктивно прагнуть мати хороший огляд території для своєчасного виявлення можливих небезпек.

Пошук тепла — коти є теплолюбивими створіннями, тому надають перевагу місцям, які ефективно зберігають тепло тіла або дозволяють комфортно згорнутися в клубочок у затишному просторі.

Потреба в захищеності — тісні простори на кшталт коробок, раковин чи тунелів створюють ідеальні "укриття", де коти відчувають себе в безпеці. У таких місцях вони можуть контролювати підходи і залишатися непомітними для уявних "ворогів".

Орієнтація на знайомі аромати — предмети з вашим запахом, зокрема взуття, часто стають улюбленими спальними місцями. Рідний аромат діє заспокійливо і створює у кота відчуття затишку та захищеності.

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