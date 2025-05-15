Чому кішка 'бʼє' вас головою: вчені знайшли вражаюче пояснення

Багато власників кішок помічали, як їхні улюбленці періодично впираються головою або труться мордочкою об людей. На перший погляд це здається простою звичкою, проте фахівці пояснюють, що за такою поведінкою ховається глибокий сенс.

Експертка з поведінки кішок Аманда Кемпіон пояснює, що коли кішка "буцає" господаря — тобто м’яко штовхає його головою чи треться об нього — це свідчить про довіру й прихильність. Така дія має навіть спеціальну назву — "бантинг". Таким чином тварина вітається або налагоджує зв’язок, і не лише з людьми, а й з іншими домашніми улюбленцями. Про це пише Express.co.uk.

Кішки використовують пахучі залози, які знаходяться на щоках, лобі, губах, боках, лапах і хвості, щоб залишити свій запах. Це своєрідне маркування, яким вони ніби кажуть: "Ти — частина мого безпечного простору, ти — моя родина".

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За даними Rescue Vets, така поведінка допомагає кішкам не лише позначати свою територію, а й підтримувати емоційний зв’язок. Часто вони роблять це, коли хочуть уваги, відчувають прихильність або просто реагують на емоційний стан господаря, намагаючись його підтримати.

Іноді, коли до вас підходить незнайома кішка й упирається головою — це її спосіб познайомитися, встановити контакт і побачити вашу реакцію.

Незалежно від причини, така поведінка — вияв довіри й прихильності. Тому завжди варто відповісти кішці ласкою та турботою — це зміцнює зв’язок і робить вашого пухнастого друга щасливішим.

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