Чому категорично не можна лягати спати з низьким тиском: ви будете здивовані

Для багатьох людей низький тиск є нормою і не порушує здоров'я чи якість сну. Попри це лікарі не рекомендують лягати спати при низькому тиску. Тсн підкаже, чому не можна спати при гіпотензії.

Симптоми низького артеріального тиску

Головний біль

Гіпотензія може викликати головні болі, які ускладнюють процес засинання і можуть стати причиною безсоння.

Зменшення кровопостачання в мозок

Низький тиск призводить до змін у кровопостачанні мозку, що може призвести до погіршення когнітивних функцій, таких як концентрація, пам'ять і розв'язання завдань, що впливає на якість сну.

Слабкість

Гіпотензія викликає відчуття слабкості та безсилля, що може прямо впливати на погіршення сну.

Проблеми із серцем

Низький тиск може спричинити аритмію чи зниження ритмів серця, що впливає на якість сну.

Тривожність та стрес

Проблеми з тиском можуть викликати тривожні стани і ускладнити засинання.

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Чи можна спати при низькому тиску?

Лікарі стверджують, що під час сну у людини тиск зазвичай знижується на 10-20%, що є нормою. Але якщо у вас дуже низький тиск, спати в такому стані не рекомендується, оскільки це може призвести до колапсу, інсульту або інфаркту. Якщо вам не вдається нормалізувати тиск перед сном, слід звертатися до лікаря.

Що можна зробити для нормалізації тиску перед сном?

Споживайте солоні продукти перед сном. Пийте достатню кількість води. Споживайте напої з вмістом кофеїну або чаю.

Якщо дані методи не допомагають - слід звернутись до лікаря.

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