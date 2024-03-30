Чому болить поперек та як з цим пов‘язаний вітамін Д: відповідь вас здивує

Біль у попереку – поширена проблема, яка може викликатися різними факторами, від м'язових спазмів до серйозних захворювань хребта. Проте останні дослідження свідчать про те, що дефіцит вітаміну D також може бути одним із чинників, що сприяють болю в спині.

В останні роки спостерігається дедалі більша нестача сонячного світла, що негативно впливає на наше здоров'я. Дефіцит вітаміну D, який ми отримуємо з сонячних променів, може бути причиною не лише болю в спині, але й інших проблем зі здоров'ям. Про це пише ТСН.

Вплив дефіциту вітаміну D на кістки

Вітамін D відіграє важливу роль у підтримці здоров'я кісток. Його нестача може призвести до деформації кісток і болю в них. Люди, які мало проводять часу на сонці, перебувають у групі ризику.

Дослідження про зв'язок дефіциту вітаміну D з болем у спині

Ряд досліджень підтвердив зв'язок між дефіцитом вітаміну D і хронічним болем у попереку. Одне з них, яке вивчало зв'язок між рівнем вітаміну D і болями в спині у більш ніж 9000 літніх жінок, показало, що жінки з дефіцитом вітаміну D частіше страждають від болю в спині, який обмежує їхню повсякденну активність.

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Інше дослідження показало, що люди з нестачею вітаміну D майже вдвічі частіше відчувають біль не лише у спині, а й у кістках ніг, ребрах або суглобах порівняно з людьми з нормальним його рівнем.

Низький рівень вітаміну D у крові може бути одним із факторів, які сприяють болю в кістках і нижній частині спини. Якщо ви відчуваєте біль у спині, рекомендується проконсультуватися з лікарем, щоб перевірити рівень вітаміну D та отримати відповідне лікування.

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