Чому 'без двадцяти чотири' – неправильно: Авраменко пояснив, як говорити про час в українській мові

Українську мову варто щодня вдосконалювати. Вона є багатою та гнучкою, проте може створювати певні труднощі, зокрема тоді, коли мова йде про час.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко пояснив у програмі "Сніданок з 1+1", як правильно говорити про час. Прийменник "без" використовують для позначення часу в російській мові, тому українцям його варто уникати.

Олександр Авраменко наголосив, що говорити "без двадцяти чотири" – неправильно. Натомість краще вимовляти "двадцять до четвертої" або "за двадцять четверта".

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"Ось вам лайфхак – якщо велика хвилинна стрілка у правій частині циферблата, то вживаємо прийменники "на" або ж "по", а якщо в лівій – то "за" або "до", – розповів український мовознавець.

Він додав, що потрібно дбати про те, аби Україна говорила грамотно.

Раніше мовознавець пояснив, що значить "прикритися фіговим листком" та як виник цей вислів.

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