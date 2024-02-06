Мовознавець пояснив, що значить 'прикритися фіговим листком' та як виник цей вислів

Чимало людей чули вислів "прикритися фіговим листком". Однак не всі знають, що він означає та як виник.

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Словник подає два значення слова фіга. Перше – те саме, що й дуля. Друге – плід фігового дерева, розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

Господь, поселивши Адама і Єву в Едемський сад, заборонив їм їсти фрукти з дерева пізнання. Коли вони порушили заборону, то стали соромитися того, що голі.

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"Вони плели фартухи з листків фігового дерева, щоб приховати свою наготу. Сьогодні ж фіговим листком приховують правду, або щось недосконале", – пояснив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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