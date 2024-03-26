По Землі б'є магнітна буря червоної небезпечності: як захиститися

У вівторок, 26 березня, на Землі триває останній геомагнітний шторм червоного рівня небезпечності, які прогнозувалися на перший місяць весни. Нині спостерігається магнітна буря силою у 5 балів.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, з 27 по 31 березня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані, значних збурень магнітосфери не варто очікувати. Проте, графік магнітних бур може змінитися, оскільки збурення геомагнітного поля Землі залежать від активності Сонця.

Календар магнітних бур на березень

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Магнітні бурі: що це таке і як вони впливають на людину

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії.

Як магнітні бурі впливають на людину:

Вплив на самопочуття: Деякі люди відчувають головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань.

Вплив на серцево-судинну систему: Може зростати ризик інфарктів, інсультів, гіпертонічних кризів.

Вплив на нервову систему: Можуть посилюватися емоційні реакції, виникати тривожність, апатія, депресія.

Вплив на метеозалежних людей: Метеозалежні люди більш чутливі до магнітних бур.

Як захиститися від впливу магнітних бур:

Уникайте фізичних та емоційних перевантажень.

Висипайтеся, правильно харчуйтеся, пийте багато води, займайтеся спортом.

Приймайте заспокійливі препарати: валеріана, пустирник, глід.

Зверніться до лікаря: якщо у вас є хронічні захворювання. Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людину є індивідуальним. Деякі люди не відчувають жодних змін у самопочутті, а інші можуть відчувати значний дискомфорт.

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