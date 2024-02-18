Пиво, яйця та вазелін: як ці продукти 'воюють' проти слимаків та равликів

Слимаки та равлики можуть стати великою проблемою для будь-якого садівника. Ці шкідники починають атакувати рослини вже з першим теплом навесні.

Позбавлення від слимаків часто є трудомістким і важким завданням для любителів городу. Хоча найефективнішим рішенням є використання гранул від слимаків, щоб позбавити свій сад від цих слизових шкідників, цей метод може бути небезпечним для рослин та домашніх тварин, які можуть наковтатися засобу.

Як позбутися від слимаків і равликів

На щастя, існує ряд домашніх засобів і природних рішень, які допоможуть усунути проблему слимаків у вашому саду, пише Cape Cod Times.

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Важливо відзначити, що домашні засоби не є гарантованим розв'язанням вашої проблеми зі слимаками, але вони можуть допомогти зменшити їхню присутність у вашому дворі.

1. Пивна пастка

Вважається, що слимаки не можуть протистояти запаху пива, що робить його ідеальною приманкою для пастки. Вам знадобиться просто пляшка пива. Наполовину закопайте її в ґрунт біля ваших рослин і наполовину наповніть пивом. Спокусившись запахом пива, слимаки впадуть у пляшку та не зможуть вилізти.

Варто зазначити, що цей домашній засіб ефективний лише для невеликої проблеми зі слимаками. Контроль великої інвазії може бути досить дорогим, оскільки пиво потрібно замінювати щодня.

2. Мідна стрічка

Вважається, що використання міді також є хорошим засобом від слимаків. Мідь вважається природним засобом відлякування слимаків, оскільки слиз, який вони виділяють зі свого тіла, реагує з металом, викликаючи невеликий електричний удар.

Потрібно взяти самоклеючу мідну стрічку та помістити навколо рослин, щоб вона служила стримуючим фактором для слимаків.

Щоб мідна стрічка залишалася ефективною проти слимаків, її потрібно регулярно очищати оцтом, щоб уникнути потьмяніння.

3. Яєчна шкаралупа

Подрібнена яєчна шкаралупа працює як чудовий домашній засіб від слимаків. Це тому, що слимаки не люблять пересуватися через гострі предмети, хоча це не є неможливим для них, вони просто воліють цього не робити. Подрібніть яєчну шкаралупу на шматочки та розмістіть навколо квітів, рослин, дерев та кущів, які хочете захистити від пошкодження слимаками.

Додатковий бонус цього методу: кальцій з яєчної шкаралупи допомагає збагачувати ґрунт.

5. Вазелін

Вазелін може бути хорошим засобом захисту кімнатних рослин від пошкодження слимаками. Через слизьку структуру вазеліну слимаку важко схопитися за поверхню. Нанесіть вазелін смугою навколо країв ваших квіткових горщиків, контейнерів і навіть стебел ваших рослин.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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