Пікантно та корисно: рецепт гострого салату з капусти

Смачний і корисний салат з капусти, моркви та перцю стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Він не містить майонезу, тому є легким і дієтичним. А пікантна заправка з часнику, цибулі, гострого перцю та оцту надає салату приємної гостринки. Рецептом поділився портал Shuba.

Спільна комбінація капусти, моркви та перцю надає салату приємної хрусткості та свіжості. Салат має яскраві кольори завдяки різнобарвним інгредієнтам, що сприяє не тільки апетитному вигляду, але і вказує на різноманіття поживних речовин. Капуста містить велику кількість вітамінів С та К, а також дієтичного волокна. Морква багата бета-каротином, а перець — вітаміном С та іншими антиоксидантами. Разом вони створюють салат, що сприяє загальному здоров’ю.

Інгредієнти

Капуста білоголова — 1 кг

Морква — 2 шт.

Перець солодкий — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Перець червоний гострий — 1/2 шт.

Цукор — 40 г

Сіль — 40 г

Оцет — 30 мл

Перець чорний мелений — 5 г

Олія соняшникова — 100 мл

Приготування

Капусту помийте, зніміть верхні листки, а решту тонко нашинкуйте. Моркву почистіть, помийте і наріжте тоненькою соломкою. Цибулю почистіть і наріжте напівкільцями. Очищений часник пропустіть через прес. Видаліть серцевину у солодкого перцю, помийте і наріжте невеликими смужками. Гострий перець очистіть від насіння і подрібніть. Додайте до капусти всі овочі, оцет, сіль, цукор, перець, перемішайте і обімніть руками. Поставте салат у холодне місце на кілька годин, тоді подавайте з олією.

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