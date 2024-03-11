Підсніжники чи проліски: мовознавець пояснив, у чому різниця

Чимало людей плутають назви квітів в українській мові. Зокрема, це стосується "підсніжників" та "пролісок".

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, яка між ними різниця. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"У чому полягає відмінність між "підсніжником" та "проліском". Це різні квіти і відрізняються вони не лише ззовні", – зазначив вчитель української мови.

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Авраменко додав, що першими зацвітають "підсніжники", білим квітом. Це стається наприкінці лютого. Вони ростуть протягом березня-квітня.

"А "проліски" розпускаються на місяць пізніше, вони більш теплолюбні. Мають переважно дрібні блакитні квіточки. Тому в народі їх ще називають "небесниками", або "небовим ключем", – вказав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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