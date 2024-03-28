'Петля Меркурія' наближається: названо три знаки зодіаку, яким загрожують неприємності

З 25 березня по 8 квітня 2024 року триватиме коридор затемнень, більше того, 1 квітня Меркурій займе ретроградне положення, що загрожує проблемами для трьох знаків зодіаку.

Овен

Овнам слід бути обережнішими у розмовах. У цей період можливі непорозуміння, неясності та конфлікти. Варто звернути увагу на деталі та уникати поспішних рішень.

Стрілець

У цей період Стрільцям рекомендується уникати дуже різких висловлювань, інакше можуть виникнути конфлікти з оточуючими. Щоб уникнути сварок, важливо уважно слухати співрозмовників та бути готовим переглянути свої плани.

Козеріг

У Козорогів можуть виникнути труднощі у взаємодії з оточенням та колегами. Ви можете зіткнутися з ситуаціями, які здаються вам неправильними. Також можуть відбутися несподівані зміни у роботі чи особистому житті. Варто проявити гнучкість та терпіння, приділяючи час вивченню інформації.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.