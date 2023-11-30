Перший рівень небезпеки: українців попередили про негоду

В Україні на перший день зими оголошено метеорологічне попередження про негоду. Синоптики попередили про перший рівень погодної небезпечності, жовтий.

За даними спеціалістів Укргідрометцентру, 1 грудня в Карпатах та на Закарпатті очікуються значні сніг та дощ. Уночі та вранці прогнозується ожеледь, на дорогах утвориться ожеледиця.

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Також на високогір'ї східної частини Закарпатської області та на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпеки).

Синоптики повідомили, що у більшості областей 1 грудня очікується невеликий сніг та мокрий сніг з переходом дощ.

"Удень на Лівобережжі помірні дощі; в Карпатах та на Закарпатті протягом доби значні опади. На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Вітер обіцяє бути помірним. Південно-східного напрямку з переходом на південно-західний.

Уночі очікується від нуля до 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла. У центральних, східних областях й на Закарпатті до 7 градусів тепла, а у південних областях від 8 до 13 градусів зі знаком плюс.

У Києві та області також сніжитиме. Уночі та вранці місцями тут очікується ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Нагадаємо, через негоду 26-27 листопада в Україні загинули 12 людей, 23 постраждало, серед них двоє дітей.

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