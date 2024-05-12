Перестаньте використовувати русизми: як українською сказати "батюшка" і "матушка"
Фахівці з мовознавства поділилися новими спостереженнями щодо типової помилки, яку часто роблять українці. На цей раз вони роз’яснили, як правильно сказати "батюшка" та "матушка" українською мовою.
Про це розповіли в групі "Чиста мова" у соцмережі Facebook.
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Експерти зазначають, що ці слова використовуються для позначення священника та його дружини. Водночас суфікси, такі як -ушк, -юшк не є характерними для української мови, проте вони є типовими для російської.
Правильні українські відповідники:
- піп, попадя;
- панотець, паніматка.
З історичних причин, слово "піп" може мати негативне сприйняття через антирелігійну пропаганду радянських часів, тому більш коректно вживати:
- "отець",
- "отче".
Нагадаємо, раніше Авраменко пояснив, який наголос у слові "вишиванка" правильний.
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