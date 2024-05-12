Перестаньте використовувати русизми: як українською сказати 'батюшка' і 'матушка'

Фахівці з мовознавства поділилися новими спостереженнями щодо типової помилки, яку часто роблять українці. На цей раз вони роз’яснили, як правильно сказати "батюшка" та "матушка" українською мовою.

Про це розповіли в групі "Чиста мова" у соцмережі Facebook.

Читайте також: Перевірте закінчення свого прізвища та дізнайтесь, чи дійсно ви корінний українець

Експерти зазначають, що ці слова використовуються для позначення священника та його дружини. Водночас суфікси, такі як -ушк, -юшк не є характерними для української мови, проте вони є типовими для російської.

Правильні українські відповідники:

піп, попадя;

панотець, паніматка.

З історичних причин, слово "піп" може мати негативне сприйняття через антирелігійну пропаганду радянських часів, тому більш коректно вживати:

"отець",

"отче".

Нагадаємо, раніше Авраменко пояснив, який наголос у слові "вишиванка" правильний.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!