Авраменко пояснив, який наголос у слові 'вишиванка' правильний

Чимало людей сперечаються через неправильні наголоси у словах. Зокрема, суперечки можуть траплятися через слово "вишиванка", у якому наголос ставлять на другий, або третій склад.

Відомий український мовознавець, філолог, вчитель Олександр Авраменко навів низку слів, в яких можна по-різному ставити наголос. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Запам'ятайте, це слово можна наголошувати двояко. І "вишИванка" і "вишивАнка", – наголосив Авраменко.

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Іншими прикладами слів, у яких наголос можна ставити на різні склади є "також", "мабуть" та "весняний". В останньому йдеться про другий та третій склад.

Водночас слово "вишиваний" пишемо та кажемо виключно з наголосом на другому складі.

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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