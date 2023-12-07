Пересаджування дерев узимку: чи безпечний цей процес

Пересаджування дерев узимку – це один зі способів озеленення саду або ділянки "на майбутнє". Однак чи безпечний цей процес?

Деякі садівники вважають, що посадка дерев у грудні не має негативного впливу. Особливо це стосується великих дерев, які сформувалися і мають розвинену кореневу систему.

У чому ж переваги посадки взимку, повідомив Телеграм-канал "Дача. Сад та город". Зазначається, що зима – це найкращий час для пересадки дерев із закритим корінням. Оскільки дерево в стані спокою, всі процеси в ньому сповільнюються. Тому пересадка взимку проходить ефективно.

Читайте також: Як обрізати троянди під зиму, щоб наступного року вони виросли високими та пишними

Пересадка взимку дорослих рослин дозволить навесні приділити більше часу дрібним рослинам. Пересаджувати взимку рекомендують дерева у віці 4-10 років, але можна спробувати пересадити й більш дорослі дерева.

Однак є і деякі обмеження при пересадці дерев у грудні:

Проводити роботи потрібно в порівняно теплу пору. При сильному морозі гілки стають крихкими, що недобре при пересадці екземпляра.

Посадочне місце готують заздалегідь: ґрунт розпушують і засипають сухим листям або вкривають іншим матеріалом для захисту від холоду.

Посадковий матеріал має бути здоровий, із закритою кореневою системою.

Якщо ви вирішили пересадити дерево взимку, то дотримуйтесь цих порад, щоб убезпечити рослину.

Раніше садівники пояснили, які рослини треба обрізати у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!