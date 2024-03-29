Пенсіонер з несправним металошукачем знайшов найбільший самородок золота в Англії (фото)

Мисливець за скарбами виявив найбільший самородок золота, коли-небудь знайдений в Англії, попри несправний металошукач. Знахідку вже оцінили у 37 000 доларів.

Як повідомляє видання bristolpost.co.uk, 67-річний Річард Брок їхав три з половиною години від свого дому в Сомерсеті, щоб приєднатися до організованої експедиції на сільськогосподарські угіддя в Шропширських пагорбах.

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Після прибуття виявив, що у нього виникли труднощі з металошукачем, і йому довелося вдатися до використання старого пристрою, який навіть не працював належним чином. І вже через кілька хвилин Річард, який уже 35 років займається пошуком металів, виявив найбільшу знахідку у своєму житті – золотий самородок вагою 64,8 г.

Шматок золота, який знайшов Брок, відправили на аукціон. Вже приймаються ставки на цей унікальний золотий самородок. Відомо, що початкова ціна на нього становить щонайменше 37 800 доларів, але очікується, що його вартість може зрости значно вище цієї суми.

Брок, який займається пошуком металу вже 35 років, заявив, що навіть не міг повірити у своє відкриття. Це відкриття сталося наперекір усім очікуванням і зробило пошуковця відомим не лише серед аматорів-мисливців за скарбами, а й у всьому світі археології.

Аукціон завершиться 1 квітня, і вже зараз очікується значний інтерес до цього надзвичайного золотого самородка.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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