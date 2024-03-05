Пийте ложку оливкової олії на сніданок: поради дієтологів

Хто з нас не чув про користь оливкової олії? Цей продукт давно став невід'ємною частиною середземноморської кухні. Але чи знаєте ви, що оливкова олія може бути не лише інгредієнтом для смачних страв, але й справжнім еліксиром здоров'я?

Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто пити оливкову олію натщесерце. Спробуйте пити оливкову олію натщесерце, і ви відчуєте, як ваше тіло стає здоровішим і красивішим, пише vogue.ua.

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Чим корисна оливкова олія?

Оливкова олія містить мононенасичені жири, які борються з діабетом, зміцнюють серце, знижують холестерин і покращують роботу кишечника.

Вона багата на антиоксиданти, які уповільнюють старіння, борються з раком і захищають від інсульту.

Оливкова олія також має протизапальні властивості, що може допомогти при артриті та інших запальних захворюваннях.

Чому варто пити оливкову олію натще?

Прийом оливкової олії натщесерце допомагає вирівняти кислотність шлунку, покращити травлення і позбутися запорів.

Олія стимулює вироблення жовчі, що допомагає краще перетравлювати жири.

Вона також може допомогти знизити рівень цукру в крові і покращити чутливість до інсуліну.

Як пити оливкову олію натще?

Найкраще пити оливкову олію холодного віджиму.

Почніть з 1 чайної ложки, поступово збільшуючи дозу до 1 столової ложки.

Випийте олію за 30 хвилин до сніданку.

Можна запити олію водою або лимонним соком.

Пам'ятайте:

Перед початком прийому оливкової олії натщесерце рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Оливкова олія може мати послаблюючий ефект.

Не рекомендується пити оливкову олію при гострих захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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