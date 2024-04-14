Печена домашня ковбаса на Великдень: так готують в селах (відео)

В українців здавна було заведено до Великодня готувати м'ясні страви. Однією з традицій є приготування домашньої ковбаси. Її зазвичай готували в селах, запікаючи у печі.

Секретом смачної ковбаси є правильне співвідношення інгредієнтів, уважне дотримання технології та терпляче чекання, поки вона дозріє та набере свій неповторний смак. Канал "Наші бесаги" поділився рецептом домашньої ковбаси, яку ви можете з легкістю запекти як у печі, так і в духовці.

Вас також зацікавить: Краще ніж шашлик: як приготувати свинину у пиві до великодніх свят

Складники для ковбаси:

ошийок свинячий - 350 г

лопатка свиняча (нежирна) - 450 г

свиняче підгорля - 100 г

нежирна яловичина - 100 г

Приправи для ковбаси 13-16 грамів солі на кілограм фаршу, 1 ч. л неповна меленого перцю на кілограм фаршу, 25-30 грамів гірчиці в зернах на кілограм фаршу та 1,5 зубчика часнику на кілограм фаршу.

Покроковий рецепт домашньої ковбаси

М'ясо підготуйте та повідрізайте плівки. М'ясисті частини ошийка та підгорля треба нарізати дрібними шматочками (1 на 1,5 см). Жирніші шматки м'яса наріжте й перемеліть на м'ясорубці. Окремо треба перемолоти і яловичину.

Змішайте в одній місткості порубане м'ясо та фарш. Посоліть та поперчіть заготовлене м'ясо.

До гірчиці з цілими зернами вичавіть часник, перемішайте й додайте до м'яса. Фарш потрібно гарно вимішати рукам. Потім дайте фаршу постояти.

Засолені, відчищені та відшліфовані кишки треба залити теплою водою та гарно промити. Начинити кишки можна за допомогою м'ясорубки, що має спеціальні насадки, або за допомогою шприців для начинення ковбас.

Жаростійку форму з широким дном треба змастити смальцем та викласти ковбасу. Перед випіканням її треба проштрикнути зубочисткою через кожні два сантиметри. У розігрітій печі запікають ковбасу, залишаючи там на ніч. У духовці – при 180 градусах запікають годину.

Пропонуємо дізнатися, як смачно приготувати підчеревину до Великодня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!