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Паталогічні брехуни? Науковці кажуть, що собаки можуть бути не такими чесними та відвертими, як ми думали

Билім Олена

Паталогічні брехуни? Науковці кажуть, що собаки можуть бути не такими чесними та відвертими, як ми думали

Більшість людей вважають, що собаки мають невинність дітей і ніколи не будуть свідомо обманювати. Одна дослідження показують, що собаки, ймовірно, здатні на оманливу поведінку, коли це в їхніх інтересах.

Дослідники з Цюріхського університету вивчили 27 собак, щоб перевірити, чи вони намагатимуться обдурити людей, які їм не подобаються. Результати наукової роботи опубліковані в журналі Animal Cognition.

Спочатку дослідники визначили, які ласощі кожна собака любить більше: ковбасу чи собаче печиво. Потім вони знайомили собак з двома жінками: "щедрою" та "егоїстичною". "Щедра" жінка завжди ділилася ласощами з собаками, а "егоїстична" – ні.

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Собак навчили команди "Покажи їжу", яка полягала в тому, щоб вести людину до однієї з трьох коробок з ласощами. Під час тестування собаки спостерігали, як ласощі кладуть в одну з коробок. Потім одна з жінок давала команду "Покажи їжу".

Якщо собака вела "щедру" жінку до коробки з найкращими ласощами, вона отримувала частування. Якщо ж собака вела "егоїстичну" жінку до кращої коробки, ласощі забирали, а собаку везли до власника.

Власник давав собаці ще одну можливість вибрати коробку. Якщо собака обирала коробку з ласощами, вона отримувала його.

Результати показали, що собаки:

  • Майже завжди вели "щедру" жінку до кращої коробки з ласощами.
  • Рідко вели "щедру" жінку до порожньої коробки.
  • Менш ніж у 20% випадків вели "егоїстичну" жінку до кращої коробки з ласощами.
  • З однаковою ймовірністю вели "егоїстичну" жінку до порожньої коробки або до менш бажаної коробки з ласощами.

Це свідчить про те, що собаки здатні на обман, коли це в їхніх інтересах. Вони розуміють, що якщо вони обдурять "егоїстичну" жінку, то з більшою ймовірністю отримають ласощі від "щедрої" жінки або від власника. 

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