русский
Рецепти

Паска "10 жовтків": як приготувати ароматну випічку на Великдень, яка довго не зачерствіє

Ігор Романько

Як зробити паску щоб вона довго не черствіла

Великдень вже на носі, а це значить, що пора пекти паски! Сьогодні я поділюся з вами рецептом паски "10 жовтків", яка завжди виходить ніжною, повітряною та дуже смачною. Цей рецепт перевірений часом і не раз рятував мене перед Великоднем.

Готова паска "10 жовтків" вийде м'якою, ароматною та дуже смачною! Щоб паски довше залишалися свіжими, загорніть їх у пергаментний папір. Рецептом поділились на сайті УНІАН.

Читайте також: Що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її

З чого ж почати?

Інгредієнти:

  • 1 кг борошна;
  • 10 яєчних жовтків;
  • 400 мл молока;
  • 70 г сухих дріжджів;
  • 300 г цукру;
  • 200 г вершкового масла;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 150 г родзинок;
  • цукати та цедра апельсина (за бажанням).

Приготування:

  1. Опара: У тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ложку цукру та 3 ложки борошна. Перемішуємо до однорідності та залишаємо на 15 хвилин.
  2. Родзинки та цукати: Заливаємо окропом на 15 хвилин, потім обсушуємо та обвалюємо в борошні.
  3. Жовтки: Окремлюємо від білків (білки не викидаємо, з них можна зробити глазур!). Збиваємо жовтки з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. Додаємо цедру апельсина (за бажанням).
  4. Тісто: З'єднуємо опару, збиті жовтки, розтоплене вершкове масло та просіяне борошно. Замішуємо тісто вручну до однорідності та еластичності (приблизно 15 хвилин). Додаємо родзинки та цукати.
  5. Підйом тіста: Ставимо тісто в тепле місце на 1,5-2 години. Воно має вдвічі збільшитися в розмірах.
  6. Формування пасок: Розкладаємо тісто по змащених олією формах, заповнюючи їх на 1/3. Даємо паскам піднятися ще на годину.
  7. Випікання: Розігріваємо духовку до 200°, випікаємо паски при 180° протягом 45-60 хвилин (час може змінюватися в залежності від розміру).

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиСвятаРецепт