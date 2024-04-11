Що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати випічку
Великдень без паски – не Великдень. Ця ароматна випічка символізує тіло Христа, тому до її приготування потрібно підійти з відповідальністю. Сьогодні ми поділимось з вами кількома секретами, які допоможуть вам спекти ідеальну паску, яка буде ніжною, пухкою та вологою всередині.
Дотримуючись цих простих порад з сайту ТСН, ви зможете спекти справжній шедевр, який порадує вас і ваших близьких на Великдень. Пам'ятайте, що головне – це любов і терпіння, які ви вкладете в свою випічку. Світлого вам Великодня.
Отже, чого ж слід уникати при випіканні паски?
1. Непросіяне борошно:
- Грудочки в тісті завадять пасці рівномірно пропектися.
- У готовій випічці можуть попадатися грубі частинки, які зіпсують її смак і текстуру.
2. Неправильна форма:
- Використовуйте спеціальну розбірну форму або одноразові паперові формочки.
- Не виймайте паску з форми, доки вона повністю не охолоне.
3. Різна температура інгредієнтів:
- Інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
- Холодні або гарячі вода/молоко можуть погано розчинити дріжджі, через що паска "впаде" під час випікання.
4. Поспіх:
- Тісто для паски потрібно довго вимішувати.
- Воно має легко відставати від посуду й рук.
5. Неправильна температура випікання:
- Для газової печі: 200-220°C.
- Для електричної печі: 180°C.
Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.
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