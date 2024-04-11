Що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати випічку

Великдень без паски – не Великдень. Ця ароматна випічка символізує тіло Христа, тому до її приготування потрібно підійти з відповідальністю. Сьогодні ми поділимось з вами кількома секретами, які допоможуть вам спекти ідеальну паску, яка буде ніжною, пухкою та вологою всередині.

Дотримуючись цих простих порад з сайту ТСН, ви зможете спекти справжній шедевр, який порадує вас і ваших близьких на Великдень. Пам'ятайте, що головне – це любов і терпіння, які ви вкладете в свою випічку. Світлого вам Великодня.

Отже, чого ж слід уникати при випіканні паски?

1. Непросіяне борошно:

Грудочки в тісті завадять пасці рівномірно пропектися.

У готовій випічці можуть попадатися грубі частинки, які зіпсують її смак і текстуру.

2. Неправильна форма:

Використовуйте спеціальну розбірну форму або одноразові паперові формочки.

Не виймайте паску з форми, доки вона повністю не охолоне.

3. Різна температура інгредієнтів:

Інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

Холодні або гарячі вода/молоко можуть погано розчинити дріжджі, через що паска "впаде" під час випікання.

4. Поспіх:

Тісто для паски потрібно довго вимішувати.

Воно має легко відставати від посуду й рук.

5. Неправильна температура випікання:

Для газової печі: 200-220°C.

Для електричної печі: 180°C.

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.

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