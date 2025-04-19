Великдень 2025: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках українською

У світле свято Воскресіння Христового прийнято бути поруч із рідними, відвідувати церкву та ділитися теплими словами з близькими людьми. У неділю, 20 квітня 2025 року, українці відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят. З цієї ми підготував добірку щирих привітань — у прозі, віршах і барвистих листівках — щоб ви могли порадувати своїх рідних і друзів.

Привітання з Великоднем 2025 у прозі

Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства.

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Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

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Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров’я і щастя Вам та вашим близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.

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Зі світлим Великоднем вітаю! Христос воскрес, і нехай він подарує вам богатирське здоров’я, світлої долі, прекрасного настрою, гармонійного єднання з собою. Щастя вам, а також тепла та затишку будинку!

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Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі

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Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

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Привітання з Великоднем 2025 у віршах українською

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, Шматочок сальця, запашная ковбаска, І писанок пару з корінчиком хрону, Хай плине достаток до Вашого дому! Христос воскрес!

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Весна розквітла наче казка, І сяє сонцем височінь небес.Вітаю я зі світлим святом Пасхи! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Хай мир у серці Вашому панує.Хай ангел Божий щастя Вам дарує.Ісус Христос – здоров’я шле з небес.Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Під зорями весна ще буде спати, Ще місто мла вкриватиме густа, А ми до церкви підем привітати Воскреслого Христа. А в церкві так велично, світло буде, Заграють дзвони із церковних веж, І разом з ними заспівають люди: Христос воскрес!У поле, в ліс, де сніг останній тане, У досвіток покотиться луна. А там зі сну прокинеться і встане Дзвінка весна.

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Хай сповнює душу краса великодняІ радість оселиться в серці сьогодні!Хай милують око веснянії квіти,І будуть щасливі дорослі та діти!!Христос Воскрес!

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Нехай Божа ласка Зійде з небес,Смачна буде паска,Христос Воскрес!

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Хай лине увись передзвін великодній,І кличе молитва душу в політ!Хай зійдуть на землю щедроти ГосподніІ крила розгорне оновлений світ!

Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest

Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest

Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest

Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest

Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest Привітання до Великодня. Джерело: Pinterest

Нагадаємо, ми вже писали про заборони на Великдень-2025.

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