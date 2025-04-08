Страви на Великдень: мʼясний рулет або соковита фарширована ''буженина''

Я узяв шматок ошийка і додав улюблених спецій, щоб спробувати щось нове — і результат виявився ну дуууже смачним!

У мене був великий шматок, ви можете взяти пропорційно менше:

2,5 кг свинячого ошийка

300 г свіжої цибулі

2 шт. гострого перцю

5 зубчиків часнику

2 пачки приправи "До мʼяса"

кухонна нитка, рукав

ошийок "зачищаю" — скоріше вирівнюю, щоб був рівномірний та акуратний. Вийшло 1,7 кг рівного шматка та 800 г обрізків.

пластую шматок великим ножем — тобто роблю надріз товщиною десь 1,5 см і розпускаю увесь шматок в однорідний пласт. Коли зроблено — можна трішечки акуратно відбити/підрівняти шматок кухонним молотком. На шматок висипаю пачку приправ. Склад: сіль, сушений часник, сушені томати, паприка, чилі, чорний та духмяний перець, кмин, сушені трави, гвоздика і лавровий лист. Згортаю рулетом трохи замаринуватися.

цибулю злегка підсмажую — до прозорості (не люблю сиру цибулю у фарші).

мʼясну обрізь пропускаю через мʼясорубку, потім додаю цибулю, свіжий часник та гострий перець без насіння. Додаю близько 100 г води та ще пачку приправ, перемішую.

на пласт мʼяса розподіляю фарш, згортаю усе, завʼязую ниткою і в рукав для запікання!👉 готував 2,5 години у рукаві: перші пів години — при 175 °C, далі — при 140 °C ще 2 години. Потім відкрив рукав, підвищив температуру до 200 градусів і змащував пензликом жиром, що виділився, та зарумʼянив виріб — хвилин за 15.

Вийшло ну дуже смачно! Гарячим було взагалі вогонь.

Залиште застигати у рукаві — і холодним теж буде соковито та смачно.

Можна взяти окремо ошийок — 1,7 кг та 800 г іншої частини, наприклад, лопатки.

Менший шматок готуватиметься швидше.

А яка ваша улюблена мʼясна закуска на Великдень?