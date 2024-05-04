Великдень 2024: привітання українською мовою та найкращі картинки до Дня Воскресіння Христового

У неділю, 5 травня, віряни східного обряду святкують Воскресіння Христове – світле свято Великодня. Цього дня заведено вітати один одного та нагадувати про Воскресіння Ісуса Христа.

Отримати привітання від близьких та рідних зі святом Великодня завжди приємно. А ще приємно самим надіслати своїм знайомим красиві вітальні слова та святкові листівки.

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Пропонуємо вам обрати привітання до Пасхи, аби надіслати їх тим, хто вам не байдужий.

Вітання з Великоднем у прозі українською мовою:

Щирі вітання з Великоднем! Нехай у ці світлі дні ваші серця наповняться радістю, вірою та добром. Нехай пасхальне світло осяє ваш дім, а тепло та затишок зігріють душу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай збудуться всі ваші мрії та надії!

З Воскресінням Христовим! Нехай це світле свято подарує вам щиру радість, душевний спокій та віру в краще. Бажаю вам міцного здоров'я, щасливого життя, любові та злагоди у вашій родині. Нехай кожен день буде наповнений добром та світлом!

Христос Воскрес! Нехай це свято принесе у ваш дім мир, щастя та добробут. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, щирої любові та підтримки близьких. Нехай кожен день буде наповнений радістю та світлом!

З Великоднем! Нехай це величне свято подарує вам віру, надію та любов. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай у вашому житті буде багато радості, добра та світла!

Короткі привітання з Пасхою

Христос Воскрес! Нехай у вашому житті буде світло, радість та мир!

З Великоднем! Бажаю міцного здоров'я, щастя та благополуччя!

Нехай великоднє тепло осяє ваш дім та подарує віру та надію!

Щасливого Великодня! Нехай у вашому житті буде багато радості та добра!

З Воскресінням Христовим! Бажаю вам миру, любові та злагоди!

Нехай це свято Пасхи принесе вам щастя, здоров'я та успіх!

Христос воскрес! Нехай у вашому серці завжди буде місце для віри та любові!

Як гарно привітати з Великоднем листівкою

Як побажати гарного Великодня Як побажати гарного Великодня

Як побажати гарного Великодня Як побажати гарного Великодня

Як побажати гарного Великодня Як побажати гарного Великодня

Як побажати гарного Великодня Як побажати гарного Великодня

Як побажати гарного Великодня Як побажати гарного Великодня

Як побажати гарного Великодня Як побажати гарного Великодня

Як побажати гарного Великодня Як побажати гарного Великодня

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