'Оживіть' свій диван: простий трюк з горілкою від досвідчених господинь, який здивує

Ваш диван виглядає неохайно, а сліди від алкогольних напоїв здаються невиправними? Не хвилюйтеся, існує простий спосіб повернути йому початковий вигляд. З цим методом ви зможете видалити навіть ті плями, що здавалися неможливими для очищення.

Багато домогосподарок та експертів стверджують, що горілка може бути ефективним засобом для видалення старих плям з різних поверхонь, включаючи оббивку меблів. Важливо лише пам’ятати про один важливий аспект при використанні цього методу, повідомляє Главред.

Горілка - це не лише інгредієнт для створення напоїв. Вона може перетворитися на потужний засіб для очищення, коли її змішати з водою. Ця комбінація ефективно видаляє забруднення з різноманітних поверхонь.

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Цей спосіб особливо корисний для освіження м’яких меблів, як-от дивани, особливо якщо вдома є домашні тварини. Адже вони можуть іноді залишать неприємні запахи. Звичайна горілка допоможе вам позбутися цих неприємностей.

Зазвичай, після такого очищення дивану, він висихає і повністю відновлює свіжість протягом години, а іноді навіть швидше.

Для очищення можна використовувати не тільки горілку, але й дистильований спирт, який ідеально підходить для дезінфекції різних поверхонь, від ванної кімнати до кухонного інвентарю та навіть взуття.

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Однак, важливо пам’ятати про обережне використання таких розчинів. Ефективне знищення мікробів вимагає, щоб у суміші було не менше 70% спирту. Висока концентрація спирту може призвести до швидкого випаровування з поверхонь, не встигнувши нейтралізувати мікроби. Тому для великих поверхонь, як-от меблі, може бути незручно використовувати такий метод.

Найкраще використовувати розчин горілки з водою, який можна розпилювати на плями для їх очищення та усунення неприємних запахів.

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