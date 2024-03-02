Відчистить від нальоту, іржі та жовтизни: три дієвий засоби для очищення ванни, які є в кожного вдома

Білосніжна ванна - мрія кожної господині. Та з часом її колір втрачає насиченість, з'являються жовтизна, наліт та іржа. І не завжди дорогі засоби можуть впоратися з цією проблемою. Але не поспішайте купувати їх - адже можна зробити ванну білою за допомогою підручних засобів, якими користувалися ще наші бабусі. Розповімо, як швидко позбутися жовтизни, нальоту й іржі на ванній без зайвих витрат. Про це пише ТСН.

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Як очистити ванну від нальоту

Харчова сода . Спочатку ретельно вимийте ванну. Потім змішайте 3 столові ложки соди та 2 столові ложки води, натріть цією пастою поверхню. За 20 хвилин змийте соду водою. Якщо забруднення незначні - ванна знову стане білою.

. Спочатку ретельно вимийте ванну. Потім змішайте 3 столові ложки соди та 2 столові ложки води, натріть цією пастою поверхню. За 20 хвилин змийте соду водою. Якщо забруднення незначні - ванна знову стане білою. Відбілювач . Цим методом користувалися, коли не було широкого асортименту мийних засобів. Оскільки він шкідливий для шкіри, вдягніть рукавички. Спочатку помийте ванну, потім нанесіть відбілювач на проблемні ділянки чи на всю поверхню. Через 30 хвилин змийте його теплою водою - ванна засяє.

. Цим методом користувалися, коли не було широкого асортименту мийних засобів. Оскільки він шкідливий для шкіри, вдягніть рукавички. Спочатку помийте ванну, потім нанесіть відбілювач на проблемні ділянки чи на всю поверхню. Через 30 хвилин змийте його теплою водою - ванна засяє. Перекис та нашатирний спирт. Змішайте їх у співвідношенні 1:3, добре натріть ванну. Через 30 хвилин змийте розчин теплою водою. Цей засіб діє як відбілювач - жовтизна, наліт і плями зникнуть.

Як позбутися іржі на ванні

Зазвичай іржа з'являється там, де підтікає кран. Стікаючи, вода робить коричневі смуги на емалі. Спочатку полагодьте кран, потім приступайте до чищення.

Змішайте 100 г соди та 50 г води, натріть цією сумішшю ванну та місця з іржею. За 15 хвилин змастіть стінки губкою, змоченою в оцті. Піна, що утвориться, очистить всі сліди іржі та нальоту. Ванна знову засяє білизною!

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити ванну.

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