Оживе та розквітне: як приготувати апельсинову воду для орхідей
Оживе та розквітне: як приготувати апельсинову воду для орхідей
Апельсинова вода - це ефективне домашнє добриво для орхідей, яке містить вітаміни Р і С. Вони необхідні для росту і цвітіння даного сорту квітів.
Про це пише ТСН.
Як приготувати апельсинову воду для орхідей
Для приготування апельсинової води для орхідей вам знадобиться:
- 1 апельсин
- 1 літр води кімнатної температури
Приготування:
- Наріжте апельсин на дрібні шматочки або подрібніть його в блендері.
- Залийте апельсинові шматочки водою і залиште настоюватися на добу.
- Процідіть настоянку через сито або марлю.
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Як використовувати апельсинову воду для орхідей
Полити орхідею апельсиновою водою можна двома способами:
- Поливайте орхідею апельсиновою водою замість звичайної води. У цьому випадку апельсинову воду необхідно використовувти один раз на місяць.
- Залиште орхідею в апельсиновій воді на 10 хвилин. Цей спосіб підживлення орхідей є більш ефективним, оскільки коріння орхідеї отримує більше поживних речовин.
Нагадаємо, ми вже писали, де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала.
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