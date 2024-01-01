Де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала

Орхідея – це примхлива рослина, яка потребує особливого догляду, особливо в зимовий період. Щоб вона добре росла і цвіла, важливо дотримуватися певних правил.

По-перше, не ставте орхідею поруч з батареями або іншими джерелами тепла, та уникайте протягів. По-друге, регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників або захворювань, пише express.

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Освітлення. Орхідеї потребують багато світла, тому найкраще місце для них – це підвіконня, яке виходить на схід або південь. У зимовий період, коли світловий день короткий, можна використовувати додаткове освітлення.

Температура . Оптимальна температура для орхідей взимку становить 18-22 градуси за Цельсієм. Якщо температура опускається нижче 15 градусів, рослина може загинути.

. Оптимальна температура для орхідей взимку становить 18-22 градуси за Цельсієм. Якщо температура опускається нижче 15 градусів, рослина може загинути. Вологість . Орхідеї люблять високу вологість повітря, тому в зимовий період їх можна обприскувати водою кімнатної температури.

. Орхідеї люблять високу вологість повітря, тому в зимовий період їх можна обприскувати водою кімнатної температури. Полив. У зимовий період орхідеї поливають рідше, ніж влітку. Краще поливати їх один раз в 1,5-2 тижні, ніж заливати.

Переохолодження орхідеї

Одним з найпоширеніших проблем, з якими стикаються квітникарі при догляді за орхідеями взимку, є переохолодження рослини. Це може статися, якщо підвіконня, на якому стоїть орхідея, недостатньо утеплене.

Щоб уникнути переохолодження орхідеї, можна зробити наступне:

Якщо підвіконня не утеплене, поставте під горщик орхідеї шматок пінопласту або дерев'яну дошку.

Укутайте горщик орхідеї вовняною тканиною.

Якщо на вулиці сильні морози, відставте орхідею з підвіконня.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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