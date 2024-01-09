Оздоровить та змусить їх квітнути: експерти назвали продукт, який врятує ваші орхідеї

Лимонний сік - це доступний і ефективний засіб, який можна використовувати для догляду за орхідеями. Він допомагає рослинам рости здоровими, сильними й квітучими.

Орхідеї люблять кисле середовище. Лимонний сік допомагає підтримувати цей рівень кислотності, що є важливим для здоров'я рослини, пише gardenforindoor.

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Крім того, лимонний сік містить антиоксиданти, які допомагають захистити орхідеї від хвороб і шкідників. Він також містить калій і вітамін С, які сприяють росту і розвитку рослини.

Як використовувати лимонний сік для орхідей?

Полив. Додайте кілька крапель лимонного соку в воду для поливу орхідей. Це допоможе підтримувати кисле середовище і забезпечити рослину поживними речовинами.

Протирання листя. Змішайте свіжий лимонний сік з водою і протріть листя орхідей. Це допоможе видалити пил і бруд, а також додасть листям блиску.

Щоб полити орхідею лимонним соком, виконайте такі дії:

Налийте 200 мл теплої води в чашку.

Додайте в нього 10 крапель лимонного соку.

Помістіть орхідею в розчин на 30 хвилин.

Поверніть орхідею на колишнє місце.

Цей метод можна використовувати не частіше одного разу на місяць.

Як використовувати лимонний сік для протирання листя орхідей?

Змішайте 10 крапель свіжого лимонного соку з 200 мл м'якої, чистої води кімнатної температури. Зволожите ватний диск в отриманому розчині. Протріть листя орхідеї з усіх боків. Уникайте потрапляння розчину на коріння і точки росту листя.

Цей метод можна використовувати не частіше одного разу на місяць.

Уважно! Не використовуйте чистий лимонний сік для поливу або протирання листя орхідей. Це може призвести до пошкодження рослини.

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