Відповідь здивує: як часто потрібно міняти наволочки

Наволочки на подушки асоціюються зазвичай з чистотою та комфортним сном. Однак якщо ви не міняєте свої наволочки досить часто, ви можете наразити себе на небезпеку.

Фахівці пояснили, що на наволочці окрім пилових кліщів можуть залишатися частинки шкіри, поту чи макіяжу. Вони накопичуються у тканині та контактують зі шкірою людини упродовж її сну.

У коментарі виданню Self експерти пояснили, що за добу людина втрачає від 30 000 до 40 000 клітин шкіри. Частина з цих клітин лишається на подушках. Крім того, піт, та жир з вашої шкіри, або слина також потраплять на ваші наволочки.

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Усі ці клітини та рідини організму можуть викликати розвиток мікроорганізмів – бактерій та грибків, що може призвести до подразнення шкіри, висипань та навіть інфекцій.

Доктор медичних наук, професор і завідувач кафедри інфекційних захворювань Томас А. Руссо розповів, що хоча тканини, такі як наволочки та простирадла, потенційно можуть бути заражені, вони, як правило, не є ідеальним місцем для більшості мікроорганізмів.

Однак заразні шкірні інфекції, такі як стафілокок або стригучий лишай, теоретично можуть передаватися між двома людьми через постільну білизну.

Як часто потрібно міняти наволочки

Регулярно періть або міняйте наволочки та антиалергенні чохли. Експерти радять робити ци якщо не щодня, то хоча б раз на тиждень, а під час прання використовувати найгарячішу температуру, яку ви можете вбити мікроби та алергени.

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Важливий момент – щовечора мийте обличчя та приймайте душ перед сном, особливо, якщо ви сильно спітніли або маєте сезонну алергію.

Подушки треба прати кожні шість місяців гарячою водою з м’яким миючим засобом. А міняти подушки на нові потрібно кожні один-два роки.

Як відіпрати пожовклі наволочки

Ще одна порада фахівців – як відіпрати пожовклі наволочки. Зазначається, що краще спочатку замочити наволочку. Наповніть миску дуже гарячою водою та додайте у воду трохи рідини для миття посуду, яка допоможе видалити жир з тканини, а також ¾ склянки харчової соди.

Переконайтеся, що ваші наволочки повністю занурені в гарячу воду. Залиште їх відмокати на 30-40 хвилин. Потім сполосніть та виперіть у пральній машинці як зазвичай.

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