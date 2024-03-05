Відмийте решітки з плити швидко та легко: потрібні 30 хвилин вашого часу

Газові плити, хоч і швидко нагріваються та рівномірно розподіляють тепло, але їхнє очищення може бути не таким простим, як електричних плит. Завдяки відкритому полум'ю, будь-яке скупчення їжі або жиру на решітках може стати причиною пожежі, тому важливо регулярно їх чистити.

Міхан Труонг, старший інженер компанії 3M Scotch-Brite, пояснив у коментарі Southern Living: "Чим довше ви відкладаєте процес очищення, тим стійкішими будуть ці пригорілі плями та крихти, створюючи смердюче нагадування кожного разу, коли ви готуєте на плиті".

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Він рекомендує чистити решітки плити, одразу коли помічаєте скупчення їжі або жиру. "Чим довше ви чекаєте, щоб прибрати цей безлад, тим важче їх прибрати" - додав він.

Найкращі поради щодо чищення решіток плити:

Очищення з використанням оцту:

Залиште решітки в кухонній раковині на 30 хвилин в оцті та воді. Скористайтеся щіткою, щоб почистити їх. Добре промийте водою і висушіть.

Очищення за допомогою засобів для миття посуду:

Наповніть раковину водою з додаванням столової ложки засобу для миття посуду. Замочіть решітки на 15-20 хвилин. Потріть щіткою чи губкою, щоб змити залишки пригорілої їжі. Промийте в чистій воді.

Очищення за допомогою харчової соди:

Змішайте воду та харчову соду в маленькій мисці, щоб створити пасту. Обмажте решітки пастою. Дайте їм постояти 15-30 хвилин. Використовуйте губку або скрабер, щоб видалити залишки, що налипнули. Промийте в чистій воді й висушіть.

Чисті решітки плити не тільки забезпечують безпеку при готуванні, але також підвищують естетику вашої кухні.

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