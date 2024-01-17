Відмінний десерт на кефірі: Як приготувати мус на кефірі
Як зробити мус на кефірі яйцях та желатині на десерт
Ніжний і освіжаючий кефірний мус з апельсиновим соком – це ідеальний десерт для спекотного літнього дня. Він легко готується, а результат виходить просто чудовим.
Рецептом кефірного мусу з фруктовим соком поділились на сайті "Одна хвилина". чудовий варіант смачного десерту. Він виходить легким і в міру солодким. Дізнаймося, які інгредієнти нам потрібні та покроковий рецепт.
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Інгредієнти:
- Кефір (2,5%) - 520 мл
- Апельсиновий сік - 50 мл
- Цукрова пудра - 50 г (за смаком)
- Ванільний цукор - 0,5 ч. л.
- Желатин - 15 г
- Яйце - 1 шт.
Приготування:
- Розведіть желатин в 70 мл кип'яченої води і залиште набухати на 15 хвилин.
- Відділіть білок від жовтка. Білок збийте міксером до стійких піків.
- З'єднайте кефір і апельсиновий сік. Добре перемішайте.
- Розігрійте желатин в мікрохвильовій печі до повного розчинення, перемішуючи кожні 10 секунд. Або розігрійте желатин на водяній бані.
- Збийте жовток з цукровою пудрою до однорідності.
- З'єднайте всі інгредієнти. Поступово вливайте кефір, постійно перемішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Додайте ванільний цукор і знову добре перемішайте.
- Влийте желатин і перемішайте.
- Акуратно додайте збитий білок, перемішуючи вінчиком до однорідності.
- Розлийте мус у формочки або склянки і поставте в холодильник на 2-3 години або на ніч.
- Перед подачею прикрасьте мус за бажанням ягодами, фруктами, шоколадом або горіхами.
Смачного!
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