Відкриття медиків: від яких п'яти захворювань може врятувати звичайна кава

Кожен день починається з чашки запашної кави, яка не тільки додає енергії, але й створює гарний настрій на весь день. Кава - це найулюбленіший напій у світі з безліччю варіацій та способів приготування. Крім того, вона має чимало корисних властивостей.

Команда UAportal зібрала список із п’яти захворювань, яким може запобігти регулярне споживання кави. Це пов’язано з наявністю в ній життєво необхідних макроелементів, білків, клітковини та кавової олії.

Користь кави для здоров'я

Регулярне вживання чорної кави може мати позитивний вплив на наше здоров’я. Вона не тільки покращує когнітивні функції, такі як пам’ять і зір, але й піднімає настрій і життєвий тонус. Проте, є більш суттєвий вплив напою на наше здоров'я — кава здатна попередити аж п’ять захворювань.

Кава захищає від раку молочної та передміхурової залози. Напій містить антиоксиданти, які збільшуються в процесі обсмажування зерен. Ці сполуки борються з вільними радикалами, які можуть викликати рак, проблеми з мозком, передчасне старіння та пошкодження ДНК. Таким чином, кава може захистити від раку грудей і простати.

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Профілактика неврологічних захворювань. Кофеїн у каві стимулює нервову систему і може запобігати хворобам Паркінсона та Альцгеймера. Вживання двох чашок кави щодня може знизити ризик цих станів.

Захист печінки. Три чашки кави на день можуть зменшити ризик цирозу печінки, особливо серед любителів алкоголю, і запобігти ожирінню печінки.

Зниження ризику діабету. Антиоксиданти та кавова олія в напої можуть знизити ризик розвитку діабету ІІ типу. Вживання трьох чашок кави на день може бути корисним у цьому аспекті.

Підвищення фізичної активності. Кофеїн може підвищити рівень адреналіну в крові, що сприяє фізичній активності, витривалості та підтримці чоловічої статевої системи. Він може збільшити фізичну витривалість на 25%.

Рекомендації щодо вживання

Без протипоказань можна пити до трьох чашок кави щодня. Важливо, щоб кава була високої якості та правильно приготована, оскільки розчинна кава не має таких же корисних властивостей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому категорично протипоказано пити каву.

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